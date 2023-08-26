Супертяж из Казахстана провел последнюю дуэль взглядов перед "отбором" на Джошуа

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) и нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.

После взвешивания боксеры провели традиционную церемонию дуэли взглядов. Сам поединок состоится на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома). По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 27 августа, и будет показан в прямом эфире телеканалом "Хабар".

Победитель станет главным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который пройдет в конце года.

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