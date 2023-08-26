Два фаворита для Джошуа. Назван победитель дебютного боя Кособуцкого в США

Популярный портал о боксе vringe.com сделал прогноз на бой казахстанского боксера Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) против нигериеца Эфе Аджагбы (17-1, 13 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Сам поединок состоится на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома). По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 27 августа, и будет показан в прямом эфире телеканалом "Хабар".

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"Бой, в которому один является фаворитом по глазомеру (Кособуцкий), а второй - по резюме (Аджагба). Кособуцкий убедил в том, что он умеет разбивать соперников, которые спрятались от него в глухой защите. Чуть больше проверил проспекта опытнейший Дюопа. Несмотря на то, что ничего сверхъестественного в том бою Кособуцкий не показал, можно отметить его работу ног и углы атак, хороший уоркрейт, удары по корпусу, умение быстро принимать решения и очень неплохие комбинации.

Аджагба предпочитает работать в неспешном темпе. Он не очень изобретателен в атаке, поэтому частит с джебами. Временами подключает правые оверхэнды или прямые. Может сконтрить кроссом, но получается не всегда. Автор предполагает, что Эфе будет крайне неудобно боксировать с левшой. Он проиграет в тактической перестрелке первую половину боя, вынужденно пойдет ва-банк во второй.

И в этот момент мы получим ответ на самый важный вопрос по поводу перспектив Кособуцкого - не расклеится ли этот постоянно улыбающийся здоровяк тогда, когда в ринге что-то пойдет не по его сценарию.

Если не расклеится, то доведет бой до победы решением судей. Прогноз: Кособуцкий, решением", - отмечает в своей статье vringe.com

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