Российский боксер Сергей Ковалев поделился своим мнением относительно третьего поединка казахстанца Геннадия Головкина против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

18 сентября в Лас-Вегасе (США) Альварес выиграл единогласным решением судей.

"Что здесь говорить? Наверное, даже тем, кто не разбирается в боксе, все было видно. "Канело" выиграл бой. Это мое мнение. Я считаю, что Гена выиграл первый бой, второй проиграл и в третьем тоже уступил", - сказал Ковалев в интервью телеканалу "Бокс ТВ".

Напомним, что Ковалев также бился с Альваресом. Их поединок состоялся в ноябре 2019-го, тогда россиянин был нокаутирован в 11-м раунде и утратил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.