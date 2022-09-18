"Канело" и Головкин выявили победителя в трилогии

Состоялся главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе (США) между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как и предполагалось, в первом раунде соперники нащупывали друг друга, и никто не хотел отдавать центр ринга. Поэтому этот отрезок прошел без явного преимущества одной из сторон.

Во втором раунде "Канело" неплохо работал джебом и несколько раз попал по Головкину. Не сказать, что мексиканец сильно выделялся активностью, но бил чаще, чем GGG, хоть и тоже пропускал.

Третий раунд получился равным в целом, но, опять же, "Канело" бил точнее.

Четвертая 3-минутка осталась за Альваресом хотя бы потому, что он был напористым и пытался работать комбинациями. У GGG мало что получалось.

В пятом и шестом раундах "Канело" перебоксировал Головкина, прилично набросал удары, подключив убойную правую руку. Так что можно смело констатировать, что первую встречу боя выиграл Альварес.

Увы, в последующих двух раундах Головкин ничего выдающегося не показал. "Канело" перебил Геннадия, тогда как казахстанец выглядел зажатым. Да, старался прибавить и работать сериями, но все это выглядело неубедительно.

В оставшихся раундах Головкин, наконец, начал напоминать себя прежнего, агрессивного боксера, идущего только вперед. Однако даже при этом GGG пропускал чувствительные удары. В связи с этим признаем заслуженную победу "Канело" судейским решением: был точнее, подвижнее и лучше во многих компонентах. И все же отдадим должное Головкину - он не упал, как предсказывали многие эксперты и болельщики.

Напомним, на кону боя стояли титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это был дебют в новом весе.

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