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"Канело" Альварес согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату

Пока в личном противостоянии ведет мексиканец.

"Канело" Альварес согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату
Фото: latimes.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО) не исключает, что в декабре все же проведет третий бой с антагонистом из Казахстана Геннадием Головкиным (42-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я готов к любым вариантам. Главное - чтобы боец был крутым, чтобы именно это противостояние интересовало болельщиков. Если им нужен третий бой с Головкиным, то почему бы и нет?" - заявил Альварес в интервью RingTV.

Кроме того, у Альвареса грандиозные планы на 2021 год: на выходных даст бой обязательному претенденту Авни Йылдырыму (21-2, 12 КО) из Турции, в мае попытается пополнить коллекцию титулом WBO британца Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО), а в сентябре отобрать у американца Калеба Планта (21-0, 12 КО) оставшийся до статуса абсолюта пояс IBF. Календарный год, видимо, мексиканец закроет в Японии схваткой с местным чемпионом дивизионом ниже Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Я уже дважды побил его". Альварес пригрозил Головкину нокаутом и выдвинул условие для третьего боя

Напомним, в сентябре 2017 года Головкин и "Канело" свели поединок вничью, а ровно через 12 месяцев минимальную победу праздновал мексиканец.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин-Альварес

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