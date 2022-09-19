Костя Цзю оценил трилогию Головкина с "Канело" и высказался о четвертом бое

Бывшая звезда профи-бокса Костя Цзю высказался о третьем бое между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO) и объяснил возможность для еще одного поединка, сообщает sportrbc.ru. Он назвал преимущество мексиканца.

Ранее трилогия прошла в Лас-Вегасе, а Цзю рассказал, почему посмотрел бы на противостояние конкурентов в четвертый раз.

"Изначально был уверен в победе Альвареса и считал его абсолютным фаворитом. Но могу сказать, что бой по итогу был равным. Результат зависел только от судей, они отдали победу мексиканцу. Единственным преимуществом Альвареса является возраст. Именно он сыграл главную роль в его победе.

Стоит ли ждать четвертого поединка, зависит от того, как будет предложен бой. Есть такое выражение: Money talks - Деньги говорят. Если предложат обоим хорошие деньги, то увидим еще один поединок", - сказал Цзю.

Добавим, что Головкину подобрали следующего соперника, а промоутер Эдди Хирн высказался о трилогии.

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