Экс-чемпион мира "разнес" судей боя "Канело" - Головкин - 3

Бывший чемпион мира американец Шон Портер заявил, что не согласен с судейскими записками третьего боя Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 KO) против Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO). Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мексиканец победил казахстанца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Но Портер уверен, что в этот раз судьи были слишком лояльными к GGG. По его мнению, Головкин взял только три раунда.

"Я отдал Головкину три раунда. Я написал об этом в Твиттере. Я не знаю, как судить поединок профессиональных боксеров, но у меня получилось 9-3. Мы с Дэниелом Джейкобсом являемся бывшими чемпионами мира, и у нас вышло 9-3.

Что же такого делают судьи, что видят это совсем по-другому в сравнении с нами? Мы только что ответили на этот вопрос. Они не бойцы", - приводит слова Портера Fightnews.info.

Напомним, что после поражения в трилогии Головкин сделал заявление о своем будущем. При этом у казахстанца есть пять дней на то, чтобы определиться: или он согласится на обязательную защиту титула WBA Super против обладателя пояса WBA World кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), или же откажется от пояса.

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