Головкин сделал заявление о будущем после завершения трилогии с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) ответил в ринге относительно своих дальнейших планов после третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов отпраздновал победу единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).

- Продолжится ли твоя карьера после трилогии (с "Канело")?

- Конечно, у меня огромные планы. У меня на примете много соперников. Поздравляю "Канело" и всех фанатов бокса. Помните, ребята, у меня три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята.

Ранее "Канело" поблагодарил Головкина после трилогии.

"Вы не разбираетесь в боксе". Головкин высказался о трилогии с "Канело"

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!