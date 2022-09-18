"Вы не разбираетесь в боксе". Головкин высказался о трилогии с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) прокомментировал третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов отпраздновал победу единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).

"Хочу пожать руку "Канело", поздравить его команду (с победой). Он настоящий воин. Если вы этого не понимаете, то вы не разбираетесь в боксе", - сказал Головкин в ринге.

Ранее "Канело" поблагодарил Головкина после трилогии. Таким образом, Альварес в трех поединках с Головкиным одержал две победы при одном ничейном результате.

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