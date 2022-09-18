"Канело" поблагодарил Головкина после трилогии

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО) высказался после финального гонга о бое против казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоялась 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и продлилась всю дистанцию (12 раундов), по итогам которой судейским решением выиграл "Канело".

"Спасибо, Головкин, за все! Мы подарили фанатам три красивых боя. Спасибо, мой друг!" - сказал Альварес.

Напомним, что боксеры встречались в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый поединок не выявил сильнейшего, а второй остался за мексиканцем.

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