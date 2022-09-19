Головкин получил обязательного соперника после трилогии с "Канело"

В минувшие выходные в Лас-Вегасе (США) мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 KO) провел дебютную защиту звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе, одержав победу судейским решением над казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO).

Несмотря на поражение в трилогии, Головкин остается чемпионом - у него пояса по версиям WBA Super и IBF в среднем весе.

Но, как пишет vRINGe.com, теперь 40-летнему казахстанцу нужно принять решение. У Головкина есть пять дней на то, чтобы определиться: или он согласится на обязательную защиту титула WBA Super против обладателя пояса WBA World 39-летнего кубинца Эрисланди Лары (29-3-3, 17 КО), или же откажется от пояса.

Ранее Головкин сообщил, что бой с "Канело" - последний по контракту с Matchroom Boxing Эдди Хирна и стриминга DAZN. Лара выступает в рамках Premier Boxing Champions Эла Хэймона. Не исключено, что Головкин вскоре присоединится к проекту - в РВС есть еще и чемпион WBC американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО).

Напомним, что после финального поединка с Альваресом Головкин сделал заявление о своем будущем.

Неприступный Вегас: единственный город, где Головкин так и не выиграл

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!