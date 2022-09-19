Неприступный Вегас: единственный город, где Головкин так и не выиграл

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) выступает в профессиональном боксе уже больше 16 лет. За это время он бился в Германии, Дании, Панаме, Казахстане, Украине, Монако, Англии, Японии и США, объездил десятки городов и арен. Но именно одна локация у GGG будет вызывать далеко не самые приятные воспоминания. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

В 45 профессиональных поединках казахстанский боксер лишь трижды не смог одержать победу, по крайней мере официально, и это случилось в трех боях против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО).

Все бои с рыжеволосым мексиканцем прошли в Лас-Вегасе (Невада, США), на арене T-Mobile. Сначала была зафиксирована скандальная ничья, далее - два поражения.

Любопытно, что до боя с "Канело" Головкин уже пять лет активно дрался в США, и рекорд на территории Америки у него был достаточно хороший - 10-0-0 (9 КО). Но вот в столице азартных игр у Геннадия сразу же не задалось.

Зато соперник чувствовал себя в Лас-Вегасе очень комфортно. Там он провел наибольшее число своих поединков, в которых одержал 13 побед, подрался вничью с Головкиным, а также проиграл Флойду Мейвезеру-младшему и Дмитрию Биволу. Это все с учетом боев как на T-Mobile, так и на MGM Grand Garden и Mandalay Bay Events Center.

После окончания трилогии казахстанец заявил, что противостояние и вражда с "Канело" завершены. И вполне возможно, что на этом завершена история выступлений Головкина на ставшей для него нефартовой T-Mobile арене.

Отметим, что в целом Лас-Вегас для казахстанцев накануне стал не самым удачным местом для новых спортивных свершений. Порадовал соотечественников Али Ахмедов (18-1, 14 КО), а вот Головкин болельщиков расстроил, боец UFC Мария Агапова (10-4), увы, тоже.

Фото: Tengrinews.kz, Турар Казангапов©️

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