Казахстанский боксер победил экс-соперника Головкина и завоевал два титула

Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) и американец Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО) провели бой за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники начали с небольшой разведки. При этом Ахмедов больше работал первым номером, захватив центр ринг. В третьем раунде Росадо попытался перехватить инициативу, но казахстанец умело действовал на контратаках.

В середине противостояния Ахмедова нащупал дистанцию и стал чаще пробивать оппонента джебом и "двойками". Росадо, в свою очередь, демонстрировал свою выдержку и стойкость.

Заключительные раунды боксеры провели в активном обмене ударами, где больше доминировал казахстанец. Тем не менее, бой прошел всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Ахмедову.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо ж это поражение стало 16-м в карьере.

Бой Ахмедова с Росадо состоялся в рамках вечера бокса T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО).

На кону трилогии будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для GGG это будет дебют в новом дивизионе.

Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.

Фото: ©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

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