Алимханулы сделал заявление после трилогии Головкина с "Канело"

Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сделал заявление после посещения трилогии Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Новый чемпион приезжал в Лас-Вегас, чтобы поддержать GGG.

29-летний средневес готовится к дебютной защите титула WBO, а затем отправил послание фанатам. За несколько часов пост набрал свыше 20 тысяч "лайков".

"Вот и мы, брат! Это Qazaq style! Не падайте духом! Мы сокрушим многих сильных конкурентов на мировой арене и поднимем флаг, если позволите!

Мы никого не боимся! Они боятся нас! Мы опасные противники! Те, кто в боксе, все еще находят множество оправданий, чтобы не выступать против нас!

Мы пробились! Мы показали наш стиль всему миру! Мы стали чемпионами в среднем весе! В ноябре мы впервые защитим наш чемпионский титул! До встречи в победный день!", - написал казахстанец.

Алимханулы выбрал себе титул из трилогии Головкина с "Канело"

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