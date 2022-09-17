Алимханулы выбрал себе титул из трилогии Головкина с "Канело"

Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) опубликовал фото с чемпионским титулом по версии WBC, который будет разыгран в трилогии Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец прибыл в Лас-Вегас поддержать GGG.

Головкин с Альваресом разыграют титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, Алимханулы присмотрел себе один из поясов.

"Зеленый пояс", - написал казахстанец и добавил фото с большим пальцем.

Ранее участники трилогии прошли официальную церемонию взвешивания, а их противостояние в Казахстане покажут в прямом эфире. Боксеры выбрали себе перчатки, а Головкин сделал еще одно заявление.

Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"

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