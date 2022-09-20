Известны сроки следующего боя Головкина после трилогии с "Канело"

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) может вернуться на ринг в течение полугода после трилогии с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Есть и соперник для титульного боя.

Ранее стало известно, что Головкин должен принять решение о поединке с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), владеющим титулом регулярного чемпиона мира по версии WBA, а boxingscene.com дополняет информацию.

"Комитет решил одобрить запрос. Если Головкин выиграет бой с "Канело", то у него будет пять дней (до 23 сентября), чтобы сообщить, какой титул он желает сохранить и защитить, - отметили в санкционирующем органе во время удовлетворения ходатайства об освобождении, поданного Головкиным. - Если это титул чемпиона в среднем весе, у него будет 120 дней, чтобы сразиться с Эрисланди Ларой в обязательном бою. Если он проиграет, у него будет такой же крайний срок, чтобы защитить свой титул в среднем весе против кубинца в следующем бою".

Добавим, что трилогия Головкина с "Канело" завершилась победой мексиканца, а у GGG остались титулы WBA Super и IBF в среднем весе, на которые может претендовать Лара.

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