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"Еще один раунд - и была бы ничья". Промоутер - о трилогии Головкин - "Канело"

"Еще один раунд - и была бы ничья". Промоутер - о трилогии Головкин - "Канело"
©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Промоутер Эдди Хирн высказался о третьем бое между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO), сообщает vRINGe.com. Промоутера удивил судейский вердикт. Как и абсолютное большинство обозревателей, он считает, что бой не был настолько конкурентным.

Третий бой в Лас-Вегасе, состоявшийся утром 18 сентября, завершился победой "Канело" единогласным решением судей.

"В главном событии сошлись две легенды, два великих бойца. Было приятно увидеть победу "Канело". А Головкин, подозреваю, будет корить себя за то, что не включился на полную чуть раньше. Хотя, с другой стороны, нужно отдать должное Альваресу - он провел просто невероятную первую половину боя, его движения были просто незабываемыми".

"Похоже, по ходу боя "Канело" сломал руку. Считаю, его победа абсолютно заслуженная. У меня было примерно 9-3 в его пользу, хотя нужно отдать должное Геннадию - он хорошо завершил бой. Но в первой половине схватки он нахватался ударов. Судейский вердикт? Да, он получился очень близким. Еще один раунд - и была бы ничья", - рассуждает Хирн.

Головкин получил обязательного соперника после трилогии с "Канело"

Отметим, что благодаря этой победе мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе. 

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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