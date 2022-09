"Лучшим в бою был Димаш". Реакция фанатов на гимн Казахстана перед трилогией GGG - "Канело"

Казахстанский певец Димаш Кудайберген, исполнивший национальный гимн Казахстана перед третьим боем между Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO), восхитил фанатов не только на родине, но и за рубежом. Корреспондент Vesti.kz отследил реакцию англоязычных пользователей Twitter на выступление Димаша.

"Национальный гимн Казахстана всегда такой?"

Woah is Kazakhstan's National Anthem is always like that? — Lauren Hard (@laurenhard) September 18, 2022

"Настоящим победителем в этой схватке стал парень, который спел гимн Казахстана".

The real winner of this fight is the guy who sang the Kazakhstan national anthem. — Julissa Natzely Arce Raya (@julissaarce) September 18, 2022

"Я и не знал, что у Казахстана такой крутой национальный гимн!"

I had no idea Kazakhstan had such a dope National Anthem! — Free Speechman (@marko518) September 18, 2022

"Этот гимн Казахстана звучит как военная песня в диснеевском фильме".

This Kazakhstan national anthem sound like a war song in a Disney movie lol — Rafa (@_rtd_2) September 18, 2022

"Исполнитель гимна Казахстана - суперзвезда!"

The Kazakhstan anthem singer is a super star — JP Ordillas (@JPisFat) September 18, 2022

"Этот гимн Казахстана был легендарным".

That Kazakhstan national anthem was legendary. — Ram (@RamOfTheRose) September 18, 2022

"Я всегда в команде "Канело", но тот парень, поющий гимн Казахстана, был крут!"

I'm always on team Canelo, but that guy singing the Kazakhstan national anthem was badass! — Matt Walker (@funnymatt) September 18, 2022

"У Казахстана был самый лучший исполнитель гимна. Я сожалею, Мексика".

Kazakhstan had the the best anthem singer I’m sorry Mexico — guadalupe (@sithwithonearm) September 18, 2022

А вот мнение испаноязычного пользователя:

"Доброе утро всем, особенно тем из нас, кто согласен с тем, что лучшим в этом бою был Димаш Кудайберген".

Buen día a todos, especialmente a quienes coincidimos en que lo mejor de la pelea fue Dimash Kudaibergen. Si Molotov lo invita a cantar con ellos en un Vive Latino, ¡la rompe! pic.twitter.com/LYSdsNyUwO — Elías Leonardo (@jeryfletcher) September 18, 2022

Димаш Кудайберген исполнил гимн перед боем Головкина и "Канело"

Отметим, что третий бой в Лас-Вегасе, состоявшийся утром 18 сентября, завершился победой "Канело" единогласным решением судей.

