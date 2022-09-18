Димаш Кудайберген исполнил гимн перед боем Головкина и "Канело"

В Сети активно обсуждают выступление казахстанского артиста Димаша Кудайбергена, исполнившего национальный гимн Казахстана перед боем Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО). Зрители со всего мира поделились впечатлениями в социальных сетях сообщает корреспондент Vesti.kz.

Большинство пользователей раскритиковали исполнение, заподозрив, что известный артист пел под фонограмму:

Ryan Van Tuyl: "Исполнитель гимна страны GGG, вероятно, обладает худшей синхронизацией губ, которую я когда-либо видел. Он пошел говорить, а его микрофон даже не работал".

Eric Sklar: "Значит, я был не единственным, кто так подумал".

Rob Lancaster: "Надеюсь, GGG выступит лучше, чем парень, "поющий" гимн Казахстана..."

Eli Georgopoulos: "Никогда не видел, чтобы кто-то пел под фонограмму национальный гимн. GGG уже проиграл".

Но есть и те, кому исполнение гимна понравилось. Более того, кто-то считает, что после такого выступления от Димаша Головкин обязан победить досрочно.

Paul Diaz: "Я не знаю гимна страны GGG, но этот певец старался изо всех сил! Уважайте это".

Jamie Bourne: "Какое невероятное исполнение гимна Казахстана! Наверное, лучшее, которое я когда-либо видел. Я буду ошеломлен, если GGG не нокаутирует его ("Канело") сейчас".

Freddheryk: "Я не понял ни слова из казахстанского гимна, но, черт возьми, он взбудоражил десять человек, поддерживающих GGG!"

Бой проходит прямо сейчас. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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