В команде Алимханулы сделали заявление перед титульным боем

В команде казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) сделали заявление перед объединительным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), передают Vesti.kz.

Поединок состоится 6 декабря в Сан-Антонио (США).

"Неделя боев началась. Если повезёт, эта неделя войдёт в историю!" - говорится в сообщении команды Алимханулы в соцсетях.

Алимханулы принадлежат титулы по версиям IBF и WBO в среднем весе, а Лара удерживает пояс WBA в этой же весовой категории.

