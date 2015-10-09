Почему в бою Алимханулы - Лара фанаты поставят на казахстанца

6 декабря в Сан-Антонио (США) состоится объединительный бой средневесов. Обладатель поясов IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) встретится с возрастным чемпионом WBA, кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), передают Vesti.kz.

Вот что об этом поединке пишет vRINGe.com:

"Ивент пройдёт в рамках Premier Boxing Champions Эла Хэймона. А это значит, что в этом дивизионе может вскоре появиться абсолют — обладатель недостающего к полной коллекции титула WBC доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) также выступает в РВС.

Но есть небольшая проблема. Лара внезапно заявил, что в случае его победы абсолютной унификации нам не видать. Всё дело в том, что Эрисланди и Карлос тренируются у Боба Сантоса. Лара категорически против того, чтобы драться с "одноклубником".

К поединку с Алимханулы он подойдёт в статусе андердога: "Жанибек — хороший боец. Но не монстр, как говорят некоторые…".

Судя по всему, Адамесу пока что придётся дать бой обязательному претенденту из Казахстана Мейириму Нурсултанову — тот ждёт титульника уже два года, за это время не провёл ни одного поединка".

