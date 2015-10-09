Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 10:50
 

Алимханулы припугнули "смертоносным ударом" на бой за три титула

  Комментарии

Поделиться
Алимханулы припугнули "смертоносным ударом" на бой за три титула Жанибек Алимханулы. Фото: Турар Казангапов, Vesti.kz©

Промоутерская компания Premier Boxing Champions (PBC) опубликовала видеоролик в преддверии поединка своего боксёра - чемпиона мира WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO) против Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана, владеющего титулами WBO и IBF, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Промоутерская компания Premier Boxing Champions (PBC) опубликовала видеоролик в преддверии поединка своего боксёра - чемпиона мира WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO) против Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана, владеющего титулами WBO и IBF, сообщают Vesti.kz.

Их объединительный поединок за три чемпионских титула состоится 6 декабря и станет со-главным событием вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США).

"Острый бокс. Подкрадывающаяся мощь. Смертоносный удар левой. Эрисланди Лара созрел как хорошее вино и он выдаст всё это Жанибеку Алиханулы в полном объёме в их объединительном бою за титулы чемпиона мира WBO, WBA и IBF в среднем весе 6 декабря", - говорится в заметке PBC.

42-летний Лара свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию (37-4, 21 KO).

32-летний Алимханулы в апреле 2025-го защитил титулы в Астане, нокаутировав в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO).

Забрал пояс Головкина и побеждал Сарсекбаева: что нужно знать про соперника Алимханулы - Эрисланди Лару

Лига Европы 2025/26   •   Италия, Рим   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 22:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Митьюлланд
Митьюлланд
(Хернинг)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Митьюлланд
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!