Алимханулы припугнули "смертоносным ударом" на бой за три титула

Промоутерская компания Premier Boxing Champions (PBC) опубликовала видеоролик в преддверии поединка своего боксёра - чемпиона мира WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 KO) против Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана, владеющего титулами WBO и IBF, сообщают Vesti.kz.
Их объединительный поединок за три чемпионских титула состоится 6 декабря и станет со-главным событием вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США).
"Острый бокс. Подкрадывающаяся мощь. Смертоносный удар левой. Эрисланди Лара созрел как хорошее вино и он выдаст всё это Жанибеку Алиханулы в полном объёме в их объединительном бою за титулы чемпиона мира WBO, WBA и IBF в среднем весе 6 декабря", - говорится в заметке PBC.
Sharp boxing. Sneaky power. Lethal left hand. @LaraBoxing has aged like fine 🍷 and he'll be serving a fist-full to Janibek in their WBA, WBO, and IBF middleweight unification bout Dec. 6 on @PrimeVideo. #LaraJanibek pic.twitter.com/VokjI7rgYF— Premier Boxing Champions (@premierboxing) November 24, 2025
42-летний Лара свой последний бой провел в сентябре 2024 года, когда остановил экс-чемпиона в двух категориях американца Дэнни Гарсию (37-4, 21 KO).
32-летний Алимханулы в апреле 2025-го защитил титулы в Астане, нокаутировав в пятом раунде Ануэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO).
Забрал пояс Головкина и побеждал Сарсекбаева: что нужно знать про соперника Алимханулы - Эрисланди Лару
