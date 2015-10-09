Чемпион WBA собрался нокаутировать Алимханулы

Чемпион мира WBA в среднем весе кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО) заявил, что придёт "нанести урон" обладателю титулов IBF и WBO казахстанцу Жанибеку Алимханулы (17-0, 12 КО) в их 12-раундовом объединительном поединке, который состоится 6 декабря в Сан-Антонио (штат Техас, США), передают Vesti.kz.

Несмотря на возраст кубинца - 42 года - и 15-месячный простой, Лара уверен в своих силах и намерен доказать, что он лучше молодого соперника, 32-летнего Жанибека.

Наследие на кону

"Пусть все продолжают думать, что Жанибек - самый опасный боец дивизиона. Посмотрим 6 декабря, так ли это", - цитирует Лару Boxingnews24.com. "Этот бой закрепит моё наследие. Я знаю, что нужно сделать, и уверен в своей победе. Зрители увидят лучшую версию меня".

Лара пообещал атаковать с первых секунд:

"Я иду в ринг, чтобы бить и причинять боль сопернику. Если появится шанс, я завершу бой досрочно. Если же поединок дойдёт до конца, вы увидите красивую победу. Для меня этот бой очень важен, это объединение титулов. Если я выиграю, все поймут, что я лучший в среднем весе".

Возможная встреча с Кроуфордом

Победитель поединка Лара - Алимханулы может встретиться с американцем Теренсом Кроуфордом, если тот решит перейти в средний вес. Кроуфорд ещё не подтверждал свои планы, но если он решит драться, у него будет выбор: встретиться с победителем Лара - Алимханулы или с чемпионом WBC среднего дивизиона доминиканцем Карлосом Адамесом.