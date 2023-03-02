Казахстанского боксера "наказали" после отказа от боя с узбекистанцем Джалоловым

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Сегодня 11:54
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, где изменения затронули представителей Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, казахстанец Камшыбек Кункабаев был исключен из рейтинга, хотя еще в начале года занимал четвертое место в первом тяжелом весе. Скорее всего, это связано с длительным простоем - последний раз он выходил на профи-ринг в марте 2022 года.

После этого Кункабаев вернулся в сборную Казахстана. В феврале он выступил на международном турнире "Кубок Странджа" в Болгарии, где дошел до 1/4 финала, но снялся перед боем со своим принципиальным соперником - олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым. Последний в итоге завоевал золото без боев.

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Что касается других казахстанцев в рейтинге WBA, то Иван Дычко сохранил 15-ю строчку в супертяжелом весе. Бек Нурмаганбет поднялся с девятой на восьмую позицию в рейтинге второго среднего дивизиона.

В средней категории Геннадий Головкин значится чемпионом мира WBA Super, а представители второго полулегкого веса Султан Заурбек и Бекман Сойлыбаев остались на 12-м и 13-м местах соответственно. А Евгений Павлов опустился на одну строчку в рейтинге второй легчайшей категории, став шестым.

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Метки:
WBA Кункабаев Камшыбек Профессиональный бокс Сборная Казахстана по боксу

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