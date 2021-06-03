Казахстанский супертяжеловес с 9 нокаутами начал работу с тренером Тайсона Фьюри

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9-0, 9 КО) начал работу с тренером чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Подробности - в комментарии менеджера олимпийского призера Зия Алиева.

Ранее Дычко завершил сотрудничество с прежним промоутером, а сейчас участвует в подготовке британской звезды, сменив наставника.

"Почему поменяли тренера? Во-первых, у Джона Дэвида Джексона был плотный график. Во-вторых, Шугар Хилл Стюард сам давно хотел тренировать Ивана. Мы ведь изначально планировали, что тренером будет Шугар Хилл, а Джексон был на замене. Это было временное решение, ведь Хилла тут не было (в одной локации с Дычко - прим. Vesti.kz). В январе я общался с Шугаром про Ивана и он очень хотел поработать с ним", - рассказал Алиев.

Иван Дычко поможет Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Энтони Джошуа

Добавим, что Дычко успел провести спарринг с Тайсоном, а чуть ранее в команде казахстанца рассказали о хитростях промоутеров в профессиональном боксе.

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