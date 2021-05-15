Казахстанский супертяж провел спарринг с Тайсоном Фьюри

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9-0, 9 КО) опубликовал в соцсетях фото с совместной тренировки с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Отличная работа с чемпионом", - говорится в подписи к снимку в Instagram.

Дычко помогает британцу готовиться к поединку с соотечественником и чемпионом мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Их первый бой должен состояться в августе.

Ранее стали известны планы казахстанского супертяжа, для которого запланированы несколько схваток после заключения контракта с новым промоутером.

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