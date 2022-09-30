Казахстанец с 14 нокаутами сделал признание после "вызова" для "Канело"

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Сегодня 13:17
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) сделал признание о своем стиле, передает корреспондент Vesti.kz. Ранее 27-летний казахстанец высказался о цели в карьере.

Ранее Ахмедов выиграл у американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО), а потом решил завладеть титулом, который принадлежит Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 39 КО).

"Я могу боксировать и драться, но я предпочитаю боксировать, - рассказал казахстанец официальному сайту WBC. - Я не хочу говорить ничего плохого о других бойцах. На ринге есть только ты и твой соперник. Там вы все показываете. Профессионалы, а потом и друзья".

27-летний Ахмедов также высказался о потенциальных соперниках - он признался, что готов биться с любой оппозицией.

Казахстанец с 14 нокаутами решил "лишить" "Канело" титула

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Метки:
Ахмедов Али Профессиональный бокс Альварес Сауль

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