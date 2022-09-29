Казахстанец с 14 нокаутами решил "лишить" "Канело" титула

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) высказался о работе с Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), передает корреспондент Vesti.kz. 27-летний казахстанец назвал свою цель в карьере.

Ранее Ахмедов выиграл титульный поединок у американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО), а теперь намекнул на пояс WBC, которым владеет Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО).

"Геннадий мой промоутер и как старший брат. Я так счастлив, что я с ним. На днях мы проговорили полтора часа, и мое будущее - зелено-золотой пояс! Я так счастлив, ведь это мой первый большой пояс. Теперь… переходим к следующему шагу - зелено-золотому поясу," - пишет официальный сайт WBC.

Добавим, что титулами во втором среднем весе владеет Альварес - мексиканец является абсолютным чемпионом мира.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



