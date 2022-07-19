Стала известна еще одна пара андеркарта вечера бокса 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет третий бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, проспект из США Диего Пачеко (15-0, 12 КО), выступающий в суперсредней категории, встретится с пуэрториканцем Энрике Колласо (16-2-1, 11 КО). Они определят чемпиона США по версии WBC Silver.

Ранее сообщалось, что также в карде американец Остин Уильямс (11-0 9 KO) и британец Кирон Конуэй (17-2-1 3 KO) поспорят за пояс WBA International в среднем весе.

Со-главным же событием ивента станет бой чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (16-0, 11 КО) против мексиканца Исраэля Гонсалеса (28-4-1, 11 КО).

Затравка к четвертому бою. Расклад противостояния Головкина и "Канело" в цифрах

Что касается Головкин с "Канело", то мексиканец будет проводит дебютную защиту звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Трилогия состоится на T-Mobile Arena, где прошли их предыдущие два боя: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: