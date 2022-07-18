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Затравка к четвертому бою. Расклад противостояния Головкина и "Канело" в цифрах

Затравка к четвертому бою. Расклад противостояния Головкина и "Канело" в цифрах
©wbaboxing.com

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) проведут третий бой на 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Предыдущие два поединка прошли на этой же арене: первый (2017) завершился ничьей, а во втором (2018) решением судей выиграл мексиканец.

Предлагаем взглянуть на это противостояние со стороны цифр. Ознакомимся с интересным статистическим раскладом двух первых поединков, судейские решения в которых вызывают споры до сих пор.

"24 раунда, одна спорная ничья, одна спорная победа и нулевая ясность. 17 сентября "Канело" и Головкин встретятся в третий раз, и раз и навсегда разберутся со своей долгой враждой. Дали нам первые два боя понятие о том, каким может стать третий? Давайте разберемся.

Шесть судей отсудили 24 раунда между "Канело" и Головкиным. Это значит, что в общем было 72 судейских оценок по раундам. Согласно этим судьям, "Канело" выиграл 41 раунд против 31 у Головкина. Но если убрать вопиющую карточки Аделаиды Берд - 10-2, которую она отдала "Канело" в первом бою, мы получаем ясную картину о том, насколько близки были эти бои, в которых "Канело" выиграл 31 раунд, тогда как Головкин - 29. Звучит намного лучше. Но вот где становится интереснее.

Согласно CompuBox, за 24 раунда Головкин превзошел "Канело" по количеству донесенных ударов - 452 против 371, то есть больше на 81 удар. Да, поединок судится по раундам, а не по общему количеству ударов. Хорошо. Тогда GGG донес больше ударов, чем "Канело" в 18 из 24 раундов, в двух раундах было одинаковое количество. Это значит, что "Канело" донес больше ударов, чем Головкин только в четырех раундах из 24-х.

Головкин превзошел "Канело" по количество донесенных ударов в 75 процентах всех раундов, но каким-то образом выиграл лишь только в 40 процентах судейских карточек. Здесь что-то не так. Но дело за Головкиным, чтобы все исправить. Да, легко сказать, что 32-летний "Канело" должен выступить лучше, чем 40-летний Головкин, потому что возраст не победить. Но Головкин одержал четыре победы с тремя нокаутами с момента их последней встречи, тогда как у "Канело" было семь боев и одно поражение и пять нокаутов. Да, "Канело" стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе, а его единственное поражение было только Дмитрию Биволу, который был больше него. У Головкина не будет такого преимущества в габаритах и это будет его первый бой в лимите второго среднего веса, где "Канело" чувствует себя очень комфортно. Но вот ключевой момент.

Головкина никогда не превосходили по количеству донесенных ударов в бою и он всегда доносил не менее 200 ударов в боях, которые длились 12 раундов. "Канело" донес лишь 84 раунда в бою против Бивола, всего 117 ударов за 11 раундов, прежде чем остановил Калеба Планта. Он стал намного экономичнее в количестве выбрасываемых ударов за последние годы. Если "Канело" планирует побить Головкина, ему придется остановить человека, который ни разу не был в нокдауне. Либо ему придется увеличить количество выбрасываемых ударов. Сможет ли "Канело" оставить эту вражду, которая длится уже пять лет позади себя, ли Головкин получит сладкую месть против своего заклятого врага. Возможно, это будет затравка к четвертому бою. Похоже, мы это наконец-то выясним 17 сентября".

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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