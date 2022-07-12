Чемпион мира получил соперника на бой в карде трилогии Головкин -"Канело"

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес (16-0, 11 КО) выступит в рамках вечера 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет третий бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок Родригеса станет соглавным событием шоу, а его соперником будет мексиканец Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 КО). Формат боя - 12 раундов.

Напомним, Родригес завоевал титул в феврале этого года, победив по очкам экс-чемпиона из Мексики Карлоса Куадраса. В июне американец провел первую успешную защиту, нокаутировав в восьмом раунде другого экс-чемпиона из Таиланда Срисакета Сор Рунгвисаи.

Гонсалес же трижды претендовал на мировые титулы во втором наилегчайшем весе и во всех случаях терпел неудачу.

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Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena, где прошли их предыдущие два боя: первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.