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Головкин сделал заявление о завершении карьеры

Головкин сделал заявление о завершении карьеры
©boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) признался, что пока не думает о завершении карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17 сентября GGG предстоит провести третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

"Мне трудно сказать, когда я закончу, - отметил 40-летний Головкин в интервью Bleacher Report. - Я буду продолжать, пока не перестану чувствовать, что могу показать лучшее из себя, лучший бокс на этом высшем уровне. Я буду продолжать, пока мое тело не скажет мне остановиться. У меня есть пояса в 160 фунтах, поэтому победа или поражение в этом предстоящем бою не повлияют на мое решение о том, когда уйти в отставку. Речь идет о том, чтобы быть честным с собой, слушать свое тело, свой разум и чувствовать, когда он говорит вам остановиться. И тогда ты остановишься".

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Трилогия пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где прошли их два предыдущих боя - первый (2017) закончился спорной ничьей, а второй (2018) - минимальной победой мексиканца.

В этом году соперники успели провести по бою. Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО) в поединке за три титула.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес Альварес Сауль

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