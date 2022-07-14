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В карде трилогии Головкин - "Канело" состоится титульный бой в весе GGG

В карде трилогии Головкин - "Канело" состоится титульный бой в весе GGG
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Определился еще один поединок андеркарта вечера бокса 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет третий бой казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американские боксеры Остин Уильямс (11-0 9 KO) и Кирон Конуэй (17-2-1 3 KO) поспорят за пояс WBA International в среднем весе. Бой будет состоять из десяти раундов.

Это уже второй бой, который определился в карде трилогии. Ранее стало известно, что соглавным событием шоу станет поединок чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (16-0, 11 КО) против мексиканца Исраэля Гонсалеса (28-4-1, 11 КО).

Напомним, что на кону боя GGG - Альварес будут стоять пояса мексиканца. В случае победы Головкин станет абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Также казахстанец является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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