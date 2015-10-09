Канело выбрал нового соперника: он чемпион мира и идёт 29-0

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО), похоже, определился с соперником по следующему бою, сообщают Vesti.kz.

Возвращение Канело ожидается 12 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По информации Boxingscene, соперником мексиканца может стать чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе француз Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) .

"Мбилли находится в списке. Вне зависимости от того, кто станет оппонентом Канело, он получит самый большой гонорар в карьере", — цитирует собеседника издание.

Отмечается, что соперник всё ещё не согласован, а Мбилли — просто "в числе кандидатов". Также предупреждает, что "может пройти ещё несколько недель", прежде чем Канело определится с оппонентом.

Ожидается, что Сауль сперва дождётся двух титульников — чемпион WBA Хосе Ресендис даст бой Хайме Мунгии, а вакантный пояс WBO разыграют Хамза Шираз и Алем Бегич.

Кроме того, по словам представителя, другим кандидатом в оппоненты Альвареса является бывший чемпион мира в среднем весе из США Джермалл Чарло (34-0, 23 КО). При этом источник отметил, что "окончательный выбор будет за Канело".

