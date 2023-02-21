"Канело" объявил дату и место следующего боя

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Сегодня 08:37
©Vesti.kz / Турар Казангапов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес подтвердил, что его следующий бой состоится 6 мая в Мексике, передают Vesti.kz.

"Празднуя 200-летие свободы и суверенитета Халиско, я возвращаюсь, чтобы драться на своей земле. В мае я буду защищать все свои титулы. Скоро будут подробности", - написал "Канело" в соцсетях.

СМИ предполагают, что соперником мексиканца станет британец Джон Райдер.

"Канело" впервые выступит на родине с 2011 года.

"Канело" сделал смелое заявление о реванше с Биволом

В последнем поединке в сентябре 2022 года боксер в трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным одержал победу.

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Метки:
Канело Альварес Сауль

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