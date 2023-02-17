Следующий соперник "Канело" вспомнил о бое мексиканца с Головкиным

Британский боксер второго среднего веса Джон Райдер (31-5, 17 КО), ведущий переговоры о поединке против абсолютного чемпиона дивизиона Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), вспомнил бой мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), сообщает vRINGe.com. Британец подтвердил, что переговоры находятся на финальной стадии.

"Канело" в сентябре 2022 года нанес поражение Головкину в трилогии.

Как сообщалось ранее, бой должен состояться 6 мая, а местом его проведения, скорее всего, станет Гвадалахара в Мексике.

Райдер дал понять, что не собирается радоваться исключительно участию в поединке и будет биться за победу.

"Насколько мы знаем, наш следующий бой будет против Альвареса, и мы усердно трудимся, чтобы все финализировать в ближайшие дни, - заявил Райдер. - Уже не раз случалось, когда кому-то удавалось шокировать мир, и не вижу причин, почему это не может случиться снова".

"Все-таки в прошлом году "Канело" не выглядел наилучшим образом, - считает британец. - Он проиграл Биволу, хоть тот и изумительный боец, а также побил 40-летнего Головкина. Так что, кто знает, на каком сейчас "Канело" этапе карьеры? Я заслужил шанс сразиться с ним и заберу то, что принадлежит мне".

Уже известно, что "Канело" Альваресу придется урезать заработок - все из-за желания драться дома.

Назван следующий соперник "Канело". Известны дата и место боя

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы