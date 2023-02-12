Назван следующий соперник "Канело". Известны дата и место боя

Стали известны некоторые подробности следующего боя звезды мексиканского бокса Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации инсайдера Майка Коппинджера, "Канело" следующий поединок проведет 6 мая против британца Джона Райдера (32-5, 18 КО) за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Ожидается, что бой состоится в Халиско (Мексика).
Альварес последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда судейским решением победил казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).
Райдер последний бой провел в ноябре и оказался сильнее соотечественника Зака Паркера (22-1, 16 КО), завоевав пояс временного чемпиона WBO во втором среднем весе. Победа сделала Райдера обязательным претендентом на полноценный титул WBO, принадлежащий "Канело".
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