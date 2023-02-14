Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

"Канело" сделал смелое заявление о реванше с Биволом

"Канело" сделал смелое заявление о реванше с Биволом
©instagram.com/bivol_d

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес прокомментировал возможный реванш против непобежденного россиянина Дмитрия Бивола, сообщает Sport 24.

В мае прошлого года Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил титул чемпион мира WBA в полутяжелом весе.

"Я знаю, что побью Бивола в реванше", - заявил Альварес в интервью Boxing Scene.

Сауль Альварес провел 62 боя в профессиональном боксе и одержал 58 побед. На счету Бивола 21 выигрыш в 21 поединке.

В последнем поединке в сентябре 2022 года "Канело" в трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным одержал победу.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бивол Дмитрий Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 20:58
Профи-бокс
"Канело" сделал смелое заявление о реванше с Биволом "Канело" сделал смелое заявление о реванше с Биволом
Сегодня , 20:17
Профи-бокс
Бросивший вызов Головкину экс-чемпион мира озвучил ближайшие планы Бросивший вызов Головкину экс-чемпион мира озвучил ближайшие планы
Сегодня , 13:46
Профи-бокс
Карьера Энтони Джошуа может закончиться? Карьера Энтони Джошуа может закончиться?
Вчера , 18:10
Профи-бокс
"Остался один". Эксперт дал совет Головкину после отказа от титула "Остался один". Эксперт дал совет Головкину после отказа от титула
Вчера , 13:06
Профи-бокс
Головкину нашли в США новых соперников после отказа от титула Головкину нашли в США новых соперников после отказа от титула
Вчера , 10:29
Профи-бокс
IBF приняла решение по Головкину после отказа от титула IBF приняла решение по Головкину после отказа от титула
Вчера , 08:52
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы показал свою защиту в чемпионском бою Жанибек Алимханулы показал свою защиту в чемпионском бою
12 февраля, 21:56
Профи-бокс
Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы возвращается после двухлетнего перерыва Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы возвращается после двухлетнего перерыва
12 февраля, 21:13
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы сделал заявление о первом бое в 2023 году Жанибек Алимханулы сделал заявление о первом бое в 2023 году
12 февраля, 14:19
Профи-бокс
Экс-чемпион мира возобновил карьеру и нанес сопернику 35-е поражение в профи Экс-чемпион мира возобновил карьеру и нанес сопернику 35-е поражение в профи
12 февраля, 07:59
Профи-бокс
Назван следующий соперник "Канело". Известны дата и место боя Назван следующий соперник "Канело". Известны дата и место боя
11 февраля, 18:37
Профи-бокс
Казахстанский боксер проведет бой за титул WBC Казахстанский боксер проведет бой за титул WBC
11 февраля, 14:51
Профи-бокс
Нурлан Сабуров провел спарринг с казахстанцем из команды Головкина Нурлан Сабуров провел спарринг с казахстанцем из команды Головкина
11 февраля, 12:55
Профи-бокс
Стала известна судьба второго чемпионского пояса Головкина Стала известна судьба второго чемпионского пояса Головкина
11 февраля, 10:31
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец досрочно одолел соперника с 15 нокаутами в титульном бою Непобежденный казахстанец досрочно одолел соперника с 15 нокаутами в титульном бою
11 февраля, 09:13
Профи-бокс
"Он мусор". Легендарный чемпион и обидчик Жирова назвал "Канело" слабаком "Он мусор". Легендарный чемпион и обидчик Жирова назвал "Канело" слабаком
10 февраля, 16:30
Профи-бокс
В США оценили соперника Головкина по бою с "Канело" В США оценили соперника Головкина по бою с "Канело"
10 февраля, 14:26
Профи-бокс
Назван претендент на титул IBF из Казахстана после отказа Головкина Назван претендент на титул IBF из Казахстана после отказа Головкина
9 февраля, 15:18
Профи-бокс
В США отреагировали на отказ Головкина от чемпионского титула В США отреагировали на отказ Головкина от чемпионского титула
9 февраля, 14:29
Профи-бокс
Ждем информацию о поединке Головкина против экс-чемпиона мира - источник Ждем информацию о поединке Головкина против экс-чемпиона мира - источник
9 февраля, 13:22
Профи-бокс
Де Ла Хойя предложил Головкину бой после отказа от титула Де Ла Хойя предложил Головкину бой после отказа от титула
9 февраля, 13:00
Профи-бокс
Алимханулы обратился к Головкину после решения WBA Алимханулы обратился к Головкину после решения WBA
9 февраля, 12:40
Профи-бокс
Головкин может отказаться от второго чемпионского титула Головкин может отказаться от второго чемпионского титула
9 февраля, 08:49
Профи-бокс
Юрист Головкина объяснил отказ от титула IBF Юрист Головкина объяснил отказ от титула IBF
9 февраля, 07:58
Профи-бокс
WBA назначила Головкину бой против боксера с 17 нокаутами WBA назначила Головкину бой против боксера с 17 нокаутами
8 февраля, 21:38
Профи-бокс
Алимханулы сделал заявление после "отказа" Головкина от пояса IBF Алимханулы сделал заявление после "отказа" Головкина от пояса IBF
8 февраля, 16:56
Профи-бокс
Поединок с Головкиным? "Канело" назвал единственный бой, о котором думает Поединок с Головкиным? "Канело" назвал единственный бой, о котором думает
8 февраля, 13:34
Профи-бокс
Озвучена причина отказа Головкина от одного из чемпионских поясов Озвучена причина отказа Головкина от одного из чемпионских поясов
8 февраля, 11:08
Профи-бокс
Бывший чемпион мира проведет бой с экс-соперником Головкина и Ахмедова Бывший чемпион мира проведет бой с экс-соперником Головкина и Ахмедова
8 февраля, 08:35
Профи-бокс
Головкин отказался от титула чемпиона мира - источник Головкин отказался от титула чемпиона мира - источник

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus