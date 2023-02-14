"Канело" сделал смелое заявление о реванше с Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес прокомментировал возможный реванш против непобежденного россиянина Дмитрия Бивола, сообщает Sport 24.
В мае прошлого года Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и сохранил титул чемпион мира WBA в полутяжелом весе.
"Я знаю, что побью Бивола в реванше", - заявил Альварес в интервью Boxing Scene.
Сауль Альварес провел 62 боя в профессиональном боксе и одержал 58 побед. На счету Бивола 21 выигрыш в 21 поединке.
В последнем поединке в сентябре 2022 года "Канело" в трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным одержал победу.
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