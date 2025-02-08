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Профи-бокс
Вчера 10:30
 

Канело бросили вызов и обещали устроить "мексиканскую перестрелку"

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Канело бросили вызов и обещали устроить "мексиканскую перестрелку" ©boxingscene.com

Обладатель временного титула WBC и обычного пояса WBA в полутяжелом весе мексиканец Дэвид Бенавидес вновь бросил вызов в сторону звездного соотечественника, действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса, передают Vesti.kz

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Обладатель временного титула WBC и обычного пояса WBA в полутяжелом весе мексиканец Дэвид Бенавидес вновь бросил вызов в сторону звездного соотечественника, действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса, передают Vesti.kz

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Ранее Канело подписал долгосрочное соглашение с Riyadh Season о проведении четырех поединков, первый из них состоится уже в мае в Эр-Рияде. 

"Представьте, если бы Канело просто согласился и уже дрался со мной. Дело не в деньгах. Дело в том, что боксу сейчас это нужно, и мы обязаны этим фанатам. Без сомнения, это вошло бы в историю как лучшая мексиканская перестрелка. Давайте дадим фанатам то, что они заслуживают!!! Мы на 300% уверены в этом, но я не могу сказать того же о другой стороне", — написал Бенавидес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бенавидес свой последний бой проводил 1 февраля в США, где одержал победу единогласным решением судей над Давидом Моррелем.

Канело Альварес Сауль Бокс Профессиональный бокс

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