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Профи-бокс
7 февраля 13:23
 

Канело подписал контракт с суперинвестором. Известны соперники

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Канело подписал контракт с суперинвестором. Известны соперники ©x.com/Canelo

Глава Riyadh Season и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии суперинвестор Турки Аль аш-Шейх официально объявил о подписании долгосрочного соглашения с легендарным мексиканским боксером Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО). Контракт рассчитан на четыре поединка, и первый из них состоится уже в мае в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

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Глава Riyadh Season и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии суперинвестор Турки Аль аш-Шейх официально объявил о подписании долгосрочного соглашения с легендарным мексиканским боксером Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО). Контракт рассчитан на четыре поединка, и первый из них состоится уже в мае в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

"Не связывайтесь со львом... - пишет Аль аш-Шейх. - 4 боя для Канело в рамках Riyadh Season... Сделка закрыта... Лев не страдает бессонницей из-за мнения овцы... Бояться надо льва, а не джунглей...", - написал функционер.

По данным The Ring, встреча с американским шоуменом Джейком Полом не входит в планы Альвареса. Однако ожидаемый мегафайт против Теренса Кроуфорда в сентябре в Лас-Вегасе снова обсуждается и имеет высокие шансы на реализацию.

Таким образом, Канело готовится к серии громких боев, а его карьера выходит на новый уровень.

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