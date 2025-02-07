Канело подписал контракт с суперинвестором. Известны соперники

Глава Riyadh Season и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии суперинвестор Турки Аль аш-Шейх официально объявил о подписании долгосрочного соглашения с легендарным мексиканским боксером Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО). Контракт рассчитан на четыре поединка, и первый из них состоится уже в мае в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

"Не связывайтесь со львом... - пишет Аль аш-Шейх. - 4 боя для Канело в рамках Riyadh Season... Сделка закрыта... Лев не страдает бессонницей из-за мнения овцы... Бояться надо льва, а не джунглей...", - написал функционер.

Don’t mess with the lion 🦁… 4 fights for Canelo with Riyadh Season … The Deal is done 🥊 … A Lion 🦁 doesn’t lose sleep over opinion of a sheep 🐑… Fear the lion 🦁 not the jungle 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OJTaapvPfU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 7, 2025

По данным The Ring, встреча с американским шоуменом Джейком Полом не входит в планы Альвареса. Однако ожидаемый мегафайт против Теренса Кроуфорда в сентябре в Лас-Вегасе снова обсуждается и имеет высокие шансы на реализацию.

Таким образом, Канело готовится к серии громких боев, а его карьера выходит на новый уровень.