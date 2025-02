Канело подписал контракт с суперинвестором. Известны соперники

Глава Riyadh Season и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии суперинвестор Турки Аль аш-Шейх официально объявил о подписании долгосрочного соглашения с легендарным мексиканским боксером Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО). Контракт рассчитан на четыре поединка, и первый из них состоится уже в мае в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают Vesti.kz.

Don’t mess with the lion 🦁… 4 fights for Canelo with Riyadh Season … The Deal is done 🥊 … A Lion 🦁 doesn’t lose sleep over opinion of a sheep 🐑… Fear the lion 🦁 not the jungle 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OJTaapvPfU