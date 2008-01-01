"Канело" Альварес победил Каллума Смита в бою за три титула

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес (54-1-2, 36 КО) одержал победу над британцем Каллумом Смитом (27-1, 19 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным на вечере бокса, который прошел на стадионе Alamodome в Сан-Антонио (штат Техас, США).

На кону стояли три титула - пояса WBA (Super) и The Ring во втором среднем весе, принадлежащие Смиту, а также вакантный пояс WBC в этой же категории.

Поединок продлился все 12 раундов. Альварес выиграл единогласным решением судей - 119-109, 119-109, 117-111.

Для обоих боксеров этот бой стал первым в 2020 году.

"Канело" одержал 54-ю победу в профи. Смит же потерпел первое поражение.

Отметим, что во втором среднем весе выступает казахстанец Али Ахмедов, который накануне претендовал на титул чемпиона по версии IBO, но потерпел первое поражение в карьере.

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