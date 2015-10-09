Жёстким нокаутом закончился бой казаха из Узбекистана в США

В Оушенсайде (Калифорния, США) прошёл вечер бокса с участием атлета из Узбекистана Руслана Абдуллаева (5-0, 3 КО). Его соперником был кубинец Орестес Веласкес (8-2, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом - этнический казах из Узбекистана Абдуллаев одержал победу нокаутом.

RUSLAN ABDULLAEV GETS IT DONE IN 5 ROUNDS! 🙌#CollazoValdez | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/IPZfGoAKil — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2026

Для 23-летнего Абдуллаева это был пятый бой на профи-ринге, и он вновь одержал победу. На этом уровне он является непобеждённым.

Что касается 33-летнего Веласкеса, то он потерпел второе поражение в карьере и второе подряд (оба - досрочные).

Стоит отметить, что на любительском уровне боксёр из Узбекистана одержал 52 победы при шести поражениях. Причём половину неудачных поединков он провёл против казахстанцев, проиграв Махмуду Сабырхану, Сабыржану Аккалыкову и Абзалу Серику. Несколько лет назад он выступал на чемпионате Казахстана за Южно-Казахстанскую область (ныне - Туркестанская), но затем вернулся в Узбекистан.

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