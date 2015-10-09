Двукратный чемпион мира из Казахстана вырвал победу у титулованного узбекистанца

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай победил в финале второго этапа Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке в весовой категории до 50 килограммов Ташкенбай встречался с соперником из Узбекистана Асильбеком Жалиловым.

Поединок завершился в пользу казахстанца раздельным решением судей - 3:2 Счет по раундам - 2:3, 4:1, 4:1 в пользу Санжара.

напомним, на пути к финалу Ташкенбай победил Анваржана Ходжиева из Кыргызстана - 5:0 и Мартина Молину из Сальвадора - 5:0.

Таким образом все четыре представителя Казахстана, выступившие в финальный день - добились успеха. Но впереди ещё один финал.

Ташкенбай входит в число самых титулованных боксёров национальной команды. В его активе уже две золотые медали чемпионатов мира — в Ташкенте (2023) и Ливерпуле (2025). Также казахстанец является чемпионом Азии 2022 года.

Теперь он пополнил коллекцию наград ещё одним титулом на международной арене.

Жалилов - серебряный призёр чемпионата мира IBA 2025 года, чемпион Азии 2024 года и двукратный обладатель Кубка мира World Boxing.

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