Новая Зеландия - Египет: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Утром 22 июня на ЧМ-2026 по футболу состоится матч второго тура в группе G между Египтом и Новой Зеландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Ванкувере (Канада) и начнется в 06:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и начнется в 05:50. Просмотр также будет доступен на официальном сайте телевещателя.

В первом туре сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), а Новая Зеландия со счетом 2:2 сыграла с командой Ирана.

Турнирное положение в группе G

Иран - 1 очко; Новая Зеландия - 1; Бельгия - 1; Египет - 1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!