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ЧМ-2026
Вчера 23:50
 

Новая Зеландия - Египет: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Новая Зеландия - Египет: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/egyptnt

Утром 22 июня на ЧМ-2026 по футболу состоится матч второго тура в группе G между Египтом и Новой Зеландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Утром 22 июня на ЧМ-2026 по футболу состоится матч второго тура в группе G между Египтом и Новой Зеландией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Ванкувере (Канада) и начнется в 06:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и начнется в 05:50. Просмотр также будет доступен на официальном сайте телевещателя.

В первом туре сборная Египта сыграла вничью с Бельгией (1:1), а Новая Зеландия со счетом 2:2 сыграла с командой Ирана.

Турнирное положение в группе G

  1. Иран - 1 очко;
  2. Новая Зеландия - 1;
  3. Бельгия - 1;
  4. Египет - 1.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Ванкувер   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 06:00   •   не начат
Новая Зеландия
Новая Зеландия
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Новая Зеландия
Ничья
Египет
Проголосовало 36 человек

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