Капитан сборной Казахстана с разгромом выиграл Кубок мира по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай победил в финале второго этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

В решающем поединке в весе свыше 90 килограммов чемпион из Казахстана встречался с немцем Никитой Путиловым.

Поединок, продлившийся три раунда, завершился убедительной победой нашего соотечественника — все судьи отдали предпочтение Оралбаю со счётом 5:0.

Отметим, что эти соперники уже встречались в финале Кубка мира 2025 года в Астане, и тогда также сильнее оказался Айбек.

Таким образом, все пять представителей Казахстана, вышедшие на ринг в финальный день, сумели добиться побед.

Ранее Кубок мира завоевали: Назым Кызайбай (54 кг), Виктория Графеева (60 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).

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