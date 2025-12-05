Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 00:13
 

Видеообзор разгромной победы Испании на ЧМ-2026 с дебютным голом Ямаля

  Комментарии

Поделиться
Видеообзор разгромной победы Испании на ЧМ-2026 с дебютным голом Ямаля Ламин Ямаль. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Саудовской Аравии.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Саудовской Аравии.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы H прошла в Атланте (США) и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу "красной фурии". Свой первый гол на чемпионатах мира забил Ламин Ямаль. Подробнее можно прочитать тут.

Испанцы после суперсенсации в стартовом матче с Кабо Верде (0:0) выиграли первый матч и возглавили группу. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!