Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Саудовской Аравии.

Как сообщают Vesti.kz, встреча второго тура группы H прошла в Атланте (США) и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу "красной фурии". Свой первый гол на чемпионатах мира забил Ламин Ямаль. Подробнее можно прочитать тут.

Испанцы после суперсенсации в стартовом матче с Кабо Верде (0:0) выиграли первый матч и возглавили группу.

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