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Сегодня 10:36
 

Казахстан с разгромом выиграл третье золото на Кубке мира в Китае

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Казахстан с разгромом выиграл третье золото на Кубке мира в Китае Абылайхан Жусупов. Фото: IG/qaz_team_official©

Казахстанский боксёр Абылайхан Жусупов стал обладетелем Кубка мира от World Boxing. В финале в Гуйяне (Китай) он встретился с Дипаком Дипаком из Индии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский боксёр Абылайхан Жусупов стал обладетелем Кубка мира от World Boxing. В финале в Гуйяне (Китай) он встретился с Дипаком Дипаком из Индии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Решающий поединок прошёл через всю дистанцию и завершился победой Жусупова судейским решением - 5:0. Это был первый бой между ним и Дипаком.


Для 29-летнего Жусупова это первое золото на турнирах серии Кубка мира от World Boxing.

Таким образом все три представителя Казахстана, выступившие в финальный день в утренней сессии - добились успеха. Но впереди ещё два финала в дневной сессии.

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