Прямая трансляция финальных боёв казахстанцев на Кубке мира по боксу

Сегодня, 21 июня, в Гуйяне (Китай) состоятся финальные поединки Кубка мира Wordl Boxing. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании и прямой трансляции боёв казахстанцев.
До решающей стадии добрались пять казахстанских спортсменов. Трое из них будут боксировать в рамках утренней сессии, двое - в дневной.
Утренняя сессия (9:00)
2-я пара, 54 кг, финал.
Назым Кызайбай - Сирин Шаараби (Италия)
3-я пара, 60 кг, финал.
Виктория Графеева - Линь Юйтин (Тайвань)
6-я пара, 70 кг, финал.
Абылайхан Жусупов - Дипак Дипак (Индия)
Дневная сессия (15:30)
1-я пара, 50 кг, финал.
Санжар Ташкенбай - Асилбек Жалилов (Узбекистан)
6-я пара, 90+ кг, финал.
Айбек Оралбай - Никита Путилов (Германия)
Прямая трансляция всех этих поединков будет доступна на сайте Worldboxing.tv по подписке.
Отметим, что более подробно о соперниках казахстанцев по финалу Кубка мира мы писали в нашем материале:
Призёр ЧМ из Узбекистана и олимпийская чемпионка: названы соперники Казахстана в финале Кубка мира
Фото: World Boxing©️
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама