Прямая трансляция финальных боёв казахстанцев на Кубке мира по боксу

Сегодня, 21 июня, в Гуйяне (Китай) состоятся финальные поединки Кубка мира Wordl Boxing. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании и прямой трансляции боёв казахстанцев.

До решающей стадии добрались пять казахстанских спортсменов. Трое из них будут боксировать в рамках утренней сессии, двое - в дневной.

Утренняя сессия (9:00)

2-я пара, 54 кг, финал.

Назым Кызайбай - Сирин Шаараби (Италия)

3-я пара, 60 кг, финал.

Виктория Графеева - Линь Юйтин (Тайвань)

6-я пара, 70 кг, финал.

Абылайхан Жусупов - Дипак Дипак (Индия)

Дневная сессия (15:30)

1-я пара, 50 кг, финал.

Санжар Ташкенбай - Асилбек Жалилов (Узбекистан)

6-я пара, 90+ кг, финал.

Айбек Оралбай - Никита Путилов (Германия)

Прямая трансляция всех этих поединков будет доступна на сайте Worldboxing.tv по подписке.

Отметим, что более подробно о соперниках казахстанцев по финалу Кубка мира мы писали в нашем материале:

Призёр ЧМ из Узбекистана и олимпийская чемпионка: названы соперники Казахстана в финале Кубка мира

Фото: World Boxing©️

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