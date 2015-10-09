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Сегодня 09:34
 

Назым Кызайбай принесла Казахстану золото Кубка мира

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Назым Кызайбай принесла Казахстану золото Кубка мира Назым Кызайбай. Фото: IG/qaz_team_official©

Казахстанская боксёрша Назым Кызайбай завоевала золото Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай). В финальном поединке в весовой категории до 54 килограммов она билась с Сирин Шаараби из Италии, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанская боксёрша Назым Кызайбай завоевала золото Кубка мира World Boxing в Гуйяне (Китай). В финальном поединке в весовой категории до 54 килограммов она билась с Сирин Шаараби из Италии, сообщают Vesti.kz.

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Противостояние продлилось всю дистанцию из трёх раундов и завершилось победой 32-летней Кызайбай судейским решением - 4:1. Это был первый бой между Назым и Сирин.


Для Кызайбай это повторение крупнейшего успеха в карьере на Кубках мира от World Boxing. В прошлом году она первенствовала в Астане, но в весовой категории до 48 килограммов.

Таким образом Назым стала первой чемпионкой Кубка мира World Boxing в Гуйяне от Казахстана. Однако впереди состоятся ещё четыре финальных боя с участием наших соотечественников.

Прямая трансляция финальных боёв казахстанцев на Кубке мира по боксу

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