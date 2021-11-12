Жестко, быстро и с кровью. Как Головкин нокаутировал двух японцев до титульного боя с Муратой

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в декабре проведет титульный поединок против Риоты Мураты (16-2, 13 КО) из Японии и в третий раз в карьере встретится с представителем этой страны. Первые два поединка получились яркими и брутальными. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Встреча Головкина с Муратой официально назначена на 29 декабря в Токио, а разыграют соперники сразу три титула, которые отойдут к победителю противостояния - IBF, IBO и WBA Super в среднем весе. 39-летний казахстанец впервые в профессиональной карьере боксирует в Японии, но в третий раз встречается с японцем.

В мае 2012 года Головкин в статусе чемпиона мира, по версиям WBA и IBO, проводил поединок против Макото Фучигами (23-12, 14 КО), который до встречи с казахстанцем шел со статистикой 19-6 и всего раз проигрывал досрочно. GGG в первом раунде боя на Украине присматривался к оппоненту, а во втором и третьем - жестко атаковал его.

Только вмешательство рефери спасло Фучигами от серьезных последствий для здоровья, ведь Головкин шел в очередную атаку, чтобы нокаутировать соперника. Японец всем видом показывал, что готов продолжать поединок, но его оборонительные действия не выглядели конкурентными. Также у японца открылось рассечение.

Следующая встреча Головкина с боксером из Японии состоялась в марте 2013 года. В Монако казахстанец снова защищал чемпионские пояса от WBA и IBO, а противостоял ему Нобухиро Ишида (27-11-2, 11 КО), которому GGG нанес единственное досрочное поражение. Претендент практически всю карьеру провел в Японии, а за ее пределы выбрался только за несколько боев до поединка с Головкиным.

За восемь месяцев встречи с казахстанцем Ишида в противостоянии за пояс от WBO уступил по очкам другой звезде дивизиона - Дмитрию Пирогу (20-0, 15 КО) из России. Ожидалось, что японец даст бой и казахстанцу. Не получилось. Ишида мог проиграть еще во втором раунде, когда пропустил несколько сильных ударов, а в третьем был отправлен в тяжелый нокаут. Для Головкина эта победа стала одной из самых ярких в карьере, ведь решающая атака была молниеносной и сокрушительной.

Официально. Головкин объявил об объединительном бое с "суперчемпионом"

Добавим, что ранее был представлен официальный постер титульного поединка Головкина с Муратой, а также стало известно, кто покажет объединительную встречу. Казахстанец завершил часть поединка к встрече, а японец с восхищением высказался о сопернике.